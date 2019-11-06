Курьезный пас Видаля головой – момент дня в Лиге чемпионов

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль запомнился курьезной передачей в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Славии.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль отличился экстраординарной передачей в матче Лиги чемпионов против Славии.

Барселона снова разочаровала своей игрой и не победила – видеообзор матча против Славии

Чилиец поскользнулся в окружении двух защитников, но отдал пас на Месси, уже упав на газон. Именно эту передачу УЕФА выбрал лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

Напомним, Барселона сенсационно потеряла очки в матче со Славией на Камп Ноу (0:0).

Барселона не смогла переиграть Славию в равном матче на Камп Ноу