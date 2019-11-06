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Курьезный пас Видаля головой – момент дня в Лиге чемпионов

09:19 174 Читати українською
Курьезный пас Видаля головой – момент дня в Лиге чемпионов
Артуро Видаль / Marca

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль запомнился курьезной передачей в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Славии.

 

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль отличился экстраординарной передачей в матче Лиги чемпионов против Славии.

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Чилиец поскользнулся в окружении двух защитников, но отдал пас на Месси, уже упав на газон. Именно эту передачу УЕФА выбрал лучшим моментом дня в Лиге чемпионов.

Напомним, Барселона сенсационно потеряла очки в матче со Славией на Камп Ноу (0:0).

Барселона не смогла переиграть Славию в равном матче на Камп Ноу

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