Курйозний дубль Бонавентуре в огляді матчу Реал – Брюгге – 2:2

Мадридський Реал і бельгійський Брюгге не визначили сильнішого в поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Гості з Бельгії шокували мадридську публіку в першому таймі двома голами.

Брюгге зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – Соболь і екс-форвард Зорі створили сенсацію на Бернабеу

Екс-форвард Зорі Денніс Бонавентуре на 10-й хвилині незграбним ударом відкрив рахунок, а під завісу першої половини гри втік на побачення з Куртуа та оформив дубль.

Реал відповів у таймі другому. Спочатку Серхіо Рамос замкнув навіс Бензема з кута штрафного майданчика. А коли Брюгге опинився у меншості, то миттєво покарав гостей Каземіро. Бразилець класно відгукнувся на навіс Крооса зі стандарту. Отже, 2:2 – справжня сенсація на Бернабеу.