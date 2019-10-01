toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - БАВАРІЯ

Курйозний дубль Бонавентуре в огляді матчу Реал – Брюгге – 2:2

22:51 597 Читать на русском
Курйозний дубль Бонавентуре в огляді матчу Реал – Брюгге – 2:2
Радість брюггинців / Marca

Мадридський Реал і бельгійський Брюгге не визначили сильнішого в поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку. 

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

Гості з Бельгії шокували мадридську публіку в першому таймі двома голами.

Брюгге зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – Соболь і екс-форвард Зорі створили сенсацію на Бернабеу

Екс-форвард Зорі Денніс Бонавентуре на 10-й хвилині незграбним ударом відкрив рахунок, а під завісу першої половини гри втік на побачення з Куртуа та оформив дубль.

Реал відповів у таймі другому. Спочатку Серхіо Рамос замкнув навіс Бензема з кута штрафного майданчика. А коли Брюгге опинився у меншості, то миттєво покарав гостей Каземіро. Бразилець класно відгукнувся на навіс Крооса зі стандарту. Отже, 2:2 – справжня сенсація на Бернабеу.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
"Орієнтуємося на Аякс": син Юрія Вернидуба відкрив футбольну школу і заінтригував майбутнім свого батька
16:30
9325
Теги
Реал Мадрид - Брюгге Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Брюгге Брюгге Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
30
хв
Барселона
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук