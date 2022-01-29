"Нас ждет сложный поединок. Наш матч – это досрочный финал Лиги чемпионов, думаю, что мы справимся. В такой игре все решат детали, один сейв или гол. Важно сохранять концентрацию, подойти к игре без травм и дисквалификаций.

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У ПСЖ есть замечательные футболисты. Месси, Мбаппе, Неймар… Но это не все. У них таланты во всех линиях, но футбол сегодня больше командная игра, чем индивидуальная.

ПСЖ любит владеть мячом, нам придется попытаться забрать его. Они обладают качеством и скоростью впереди, важно останавливать контратаки при потерях. Нужна эффективность. Если будет три шанса, то нужно забить два", – объяснил Куртуа в интервью AS.

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