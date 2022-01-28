Головний тренер Реала Карло Анчелотті називає Тібо Куртуа найкращим голкіпером планети, і це небезпідставно.

На офіційній сторінці Реала в Instagram з'явилась нарізка майстерних сейвів від основного голкіпера мадридців Тібо Куртуа.

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До підбірки також увійшла чудова гра бельгійського воротаря у матчі проти Шахтаря в рамках Ліги чемпіонів, де Марлос виконував підступний удар, але Тібо відреагував блискуче.

Нагадаємо, саме завдяки надійності Куртуа український голкіпер Андрій Лунін поки виконує роль лише запасного у Реалі. Хоча у нинішньому сезоні Андрію вже довірили зіграти у двох матчах Кубка Іспанії.

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