Зіграти у Лізі чемпіонів – мрія кожного футболіста, не кажучи вже про те, щоб відіграти у турнірі сотню матчів. Деяким зіркам це вдається, однак святкування не завжди буває радісним та зі звуками фанфар.

Рауль – це постать, яка зробила вагомий внесок в історії як мадридського Реала, так і Ліги чемпіонів. Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про те, як талановитий іспанець першим зіграв 100 матчів в ЛЧ, однак причин для святкування у той вечір було небагато.

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Кар'єра Рауля – одна з найбільш яскравих в історії футболу. Син шанувальника Атлетіко Мадрид, якому ще в юності вдалося не просто пробитися у Реал, а "зайти з ноги" та заслужити 7 номер, любов уболівальників та повагу партнерів. Однак і тут були сторінки, які сам футболіст з радістю погодився б якщо не вирвати, то принаймні забути.

У 2006 році триразовий переможець Ліги чемпіонів та один із найкращих бомбардирів в історії змагань впритул наблизився до позначки в 100 матчів у турнірі. Визначний ювілей видатного футболіста. Який затьмарив інший не менш видатний нападник.

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21 лютого 2006 року мадридський Реал приймав лондонський Арсенал в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Галактікос" були явними фаворитами: "зубастик" Роналдо, Зідан, Бекхем, молодий Рамос, Гуті, Касільяс, Роберто Карлос – на папері виглядало, що у хлопців Венгера не так багато шансів.

Ні-ні, Анрі та компанія зовсім не виглядали слабкими, але вистрибнути за небосхил такої зіркової команди для будь-кого виглядало перепоною, яку не можна подолати. Навіть якщо тренував цю машину Хуан Рамон Лопес Каро, який до того працював з ноунеймами.

Можливо, саме тренерського чуття і забракло Реалу в тому матчі. Потенційний ювіляр Рауль залишився на заміні, а проблеми для захисту Арсенала повинні були створювати Роналдо та Робінью. Спойлер – парі бразильців це не дуже то й вдалося.

Трибуни Бернабеу вимагали перемоги, але неочікувано для них зіркові улюбленці мали не дуже багато шансів, аби подарувати їм таку радість. А от канонірам потрібно було лише трішки магії Анрі. Просто погляньте, як француз одним спринтом декласував половину "галактікос".

#OTD in 2006: Arsenal beat Real Madrid 1-0 at the Bernabéu thanks to a sensational Thierry Henry solo goal. pic.twitter.com/KJAPo2ln6O — Throwback Arsenal (@ThrowbackAFC) February 21, 2018

Незабаром Рауль таки з'явився на полі – Хуан Рамон Лопес Каро кидав його у бій замість Робінью в надії вирвати бодай нічию. Трибуни зустріли свого кумира з надією, однак навіть коментатори не дуже наголошували на тому, що вперше в історії Ліги чемпіонів футболіст проводить аж 100-й матч. Шок від шедевра Анрі досі не пройшов.

Фінальний свисток Сантьяго Фаріни зафіксував мінімальну перемогу гостей. Понад 80 тисяч глядачів на трибунах ніяково проводжали свою зіркову команду, лише поодинокі голоси вітали Рауля з ювілеєм. Сам він не надто радів новому досягненню – над головою висіла загроза вильоту з турніру.

Незабаром вона втілилася: команди розписали нульову нічию, а потім Арсенал вперше у своїй історії став фіналістом. Але яким би не був результат цього протистояння, Рауль назавжди залишиться першим футболістом, якому вдалося провести 100 матчів у рамках турніру найсильніших команд Європи.