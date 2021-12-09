Краса на красу: відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Янг Бойз
11:13 - Читать на русском
"Червоні дияволи" розписали нічию зі швейцарцями (1:1) в останньому турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу
завершено
Фабіан Рідер 43’
43’ Фабіан Рідер
Манчестер Юнайтед достроково вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, тому Ральф Рангнік виставив на матч резервістів. Молоді хлопці з академії МЮ розписали нічию проти "молодих хлопців" зі Швейцарії.
Янг Бойз пропустили швидкий гол – Грінвуд красивим ударом у дотик пробив під стійку. Наприкінці першого тайму гості зрівняли рахунок завдяки дальньому пострілу в "дев'ятку" від Рідера.
По перерві кожна з команд мала моменти, але рахунок більше не змінився. Фінальний свисток зафіксував нічию. Манчестер Юнайтед виграв групу, а Янг Бойз фінішували останніми.
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