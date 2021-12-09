"Красные дьяволы" расписали ничью со швейцарцами (1:1) в последнем туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, потому Ральф Рангник выставил на матч резервистов. Молодые ребята из академии МЮ расписали ничью против "молодых ребят" из Швейцарии.

Янг Бойз пропустили быстрый гол – Гринвуд красивым ударом в касание пробил под штангу. В конце первого тайма гости сравняли счет благодаря дальнему выстрелу в "девятку" от Ридера.

После перерыва каждая из команд имела моменты, но счет больше не изменился. Финальный свисток зафиксировал ничью. Манчестер Юнайтед выиграл группу, а Янг Бойз финишировали последними.