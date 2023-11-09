Манчестер Юнайтед надпотужно почав матч і отримав комфортну перевагу завдяки дублю Хьойлунда. Все зламало вилучення Рашфорда. Форвард гостей випадково наступив на гомілкостоп Єлерту і побачив пряму червону. Копенгаген у більшості зрівняв рахунок ще до перерви.

Кейн дублем вивів Баварію в плей-офф ЛЧ, МЮ в божевільному матчі віддав перемогу Копенгагену та опустився на дно

У другі половині перестрілка продовжилася. Чіткий пенальті у виконанні Фернандеша вивів МЮ уперед, але "дияволи" знову провалили кінцівку тайму. Голи Лерагера та 17-річного Барджі дозволили Копенгагену святкувати історичну перемогу. Данці з 4 очками наздогнали Галатасарай, а МЮ на дні групи А з 3 пунктами.