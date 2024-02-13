Копенгаген – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті поїхав у гості до Копенгагена в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Копенгаген – Манчестер Сіті стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.
Копенгаген – Манчестер Сіті: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Манчестер Сіті традиційно отримав легкого суперника на першій стадії плей-офф. Копенгаген вже створив сенсацію, вибивши Манчестер Юнайтед.
Стартові склади команд
Копенгаген: Грабара – Маккенна, Вавро, Дікс, Єлерт – Маттссон, Фальк, Гонсалвеш – Ельюнуссі, Классон, Ашурі.
Запасні: Рунарссон, Буур, Сьоренсен, Ларссон, Корнеліус, Оскарссон, Анкерсен, Мелінг, Клем, Хьойлунд, Руні, Фрохольдт.
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Аке – Родрі – Сілва, де Брюйне, Фоден, Гріліш – Холанд .
Запасні: Ортега, Карсон, Доку, Альварес, Аканджі, Нуньєш, Бобб, Райт, Сусохо, Льюїс.