Копенгаген – Манчестер Сити: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Манчестер Сити поехал в гости к Копенгагену в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Копенгаген – Манчестер Сити стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.
Копенгаген – Манчестер Сити: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Манчестер Сити традиционно получил легкого соперника на первой стадии плей-офф. Копенгаген уже сотворил сенсацию, выбив Манчестер Юнайтед.
Стартовые составы команд
Копенгаген: Грабара – Маккенна, Вавро, Дикс, Йелерт – Маттссон, Фальк, Гонсалвеш – Эльюнусси, Классон, Ашури.
Запасные: Рунарссон, Буур, Сёренсен, Ларссон, Корнелиус, Оскарссон, Анкерсен, Мелинг, Клем, Хёйлунд, Руни, Фрохольдт.
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Аке – Родри – Силва, де Брюйне, Фоден, Грилиш – Холанд.
Запасные: Ортега, Карсон, Доку, Альварес, Аканджи, Нуньеш, Бобб, Райт, Сусохо, Льюис.