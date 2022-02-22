Українець залишається автором найшвидшого гола у своєму дебютному матчі на рівні ЛЧ, інформує MisterChip.

Влаховічу вистачило 32 секунд для дебютного гола в ЛЧ – новий рекорд Ювентуса

Сьогодні Влаховіч вразив ворота Вільяреала на 33-й секунді матча, але Коноплянка був "прудкішим". У сезоні 2015/16 Євгену вистачило 19 секунд, щоб забити Борусії М на груповому етапі. Щоправда, є нюанс – тоді хавбек Севільї вийшов на заміну (84-та хвилина), а Влаховіч відзначився зі старту.

Нагадаємо, нещодавно Коноплянка безкоштовно перейшов з Шахтаря в Краковію, а от Ювентус віддав Фіорентині 75 млн євро за сербського бомбардира.

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