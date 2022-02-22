Коноплянка удержал рекорд Лиги чемпионов под натиском Влаховича – украинец был быстрее на 14 секунд, но есть нюанс
Нападающий Ювентуса Душан Влахович не успел вычеркнуть Евгения Коноплянку из списка рекордсменов Лиги чемпионов.
Украинец остается автором самого быстрого гола в своем дебютном матче на уровне ЛЧ, сообщает MisterChip.
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Сегодня Влахович поразил ворота Вильяреала на 33-й секунде матча, но Коноплянка был "проворнее". В сезоне 2015/16 Евгению хватило 19 секунд, чтобы забить Боруссии М на групповом этапе. Правда, есть нюанс – тогда хавбек Севильи вышел на замену (84 минута), а Влахович отличился со старта.
Напомним, недавно Коноплянка бесплатно перешел из Шахтера в Краковию, а вот Ювентус отдал Фиорентине 75 млн евро за сербского бомбардира.
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