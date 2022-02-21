Ліонель Мессі – легендарна постать в історії футболу. Аргентинець зумів стати володарем семи "Золотих м'ячів" та закарбувати у футбольних літописах багато вражаючих історій.

Оформити пента-трик бодай раз у своїй кар'єрі мріє кожен форвард. Зробити це у матчі Ліги чемпіонів – справжнє чудо, здатен на яке лише футбольний феномен. Не дивно, що першопрохідцем став Ліонель Мессі, гру якого інакше як футбольною магією не назвеш.

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Протистояння леверкузенського Баєра та Барселони в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2011/12 не змушувало задумуватися про інтригу. Каталонці були сильнішими на голову, тому всі шанувальники футболу були впевненими, що у наступний етап пройде команда Хосепа Гвардіоли.

У першому матчі "фармацевти" дали справжній бій, але встояти перед натиском "блаугранас" не змогли. Міхал Кадлец зумів відповісти на гол Алексіса Санчеса та відновити паритет, але чилієць майже одразу оформив дубль.

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Інтригу першого матчу вбив Ліонель Мессі – Дані Алвес вирізав фантастичний пас на аргентинця, і тому не залишалося нічого, як переправити м'яч у ворота. 3:1 – впевнена гостьова перемога практично подарувала Барселоні путівку у наступний етап.

Але почивати на лаврах та "сушити" гру на "Камп Ноу" Хосеп Гвардіола не збирався. Тим паче, що примхливі каталонські вболівальники завжди очікують, що їхня команда покаже максимум своїх можливостей. Гравці Байєра навіть не уявляли, яке пекло їх чекатиме в домівці однієї з найсильніших команд світу.

З перших хвилин було помітно, що хлопці Гвардіоли на куражі та готові буквально знищити суперника. Ситуація біля воріт Бернда Лєно загострювалася з кожною атакою. Трибуни "Камп Ноу" несамовито гнали свою команду вперед, а та вдячно подарувала своїй армії прихильників незабутнє шоу.

Перший гол глядачі побачили на 25-й хвилині. Хаві шикарним довгим пасом закинув м'яч за спини німецьких захисників та вивів Ліонеля Мессі на побачення з голкіпером. Аргентинець у звичному для себе стилі перекинув Лєно – 1:0.

Перед перервою Мессі знову продемонстрував свій фірмовий стиль та оформив дубль. Отримавши пас від Іньєсти, форвард змістився в центр та потужно пробив у дальній кут. Лєно не мав шансів врятувати свою команду – 2:0.

У другому таймі побиття "фармацевтів" продовжилося. На старті другої половини гри Барса показала, що швидко вчитися Баєр не вміє: Фабрегас знову легко перекинув захисників, а Мессі ідентичним чином, як у випадку з першим голом, переграв Лєно – 3:0 і хет-трик Лео.

Зупинятися каталонці не збиралися – зовсім скоро Тельо відірвався від захисників та довів рахунок до розгрому. Четвертий гол Мессі подарував Лєно – воротар не зміг втримати м'яч в руках та буквально викотив його на ногу Лео перед порожніми воротами. Такі помилки аргентинець не пробачав – 5:0 на табло.

Байєр капітулював та перестав чинити спротив – у наступній атаці Тельо оформив дубль. А на 85-й хвилині матчу сталася історична подія – Ліонель Мессі потужним ударом зі лінії карного майданчика оформив перший пента-трик в історії Ліги чемпіонів! Після гри Лео забрав м'яч із собою – тепер його місце буде в особистому музеї футболіста.

Баєр зумів огризнутися голом престижу лише на останніх хвилинах зустрічі. Белларабі забив гол, який вже нікого не потішив, а "Камп Ноу" назавжди запам'ятав неймовірну гольову феєрію та чари неповторного Ліонеля Мессі.