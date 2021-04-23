"Клуби Суперліги не врахували 2 важливих фактори", – Анчелотті пояснив причини провалу скандального турніру
Легендарний італійський тренер, який нині очолює Евертон, Карло Анчелотті детально пояснив, чому Європейська Суперліга була приречена на крах.
"Це був дивний день для всіх поціновувачів футболу. Це був сюрприз. Ми чули про Суперлігу в останні кілька місяців, але я не був впевнений, що її дійсно створять.
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Можу сказати, що вони помилилися. 12 клубів були неправі. Мені здається, вони не врахували два дуже важливих моменти. Перше – думки гравців і тренерів, і друге – вболівальників.
Найголовніше, що вони хотіли заснувати турнір, який не враховує спортивні заслуги. Це не прийнятно. У нашій культурі ми були народжені, щоб змагатися. Якщо ти добре працюєш, ти будеш грати в футбол і станеш професіоналом. Якщо ти недостатньо працюєш, ти не професіонал. Якщо ти перемагаєш інші команди, то граєш в найкращих турнірах. Вони не врахували це і помилилися. Повний глухий кут. На щастя, зараз клуби повернулися і проведуть переговори.
Всі з нас хочуть, щоб Ліга чемпіонів була більш конкурентоспроможною, безумовно. Ліга чемпіонів – найкращий турнір у світі – починає бути захоплюючою з березня. Але інтерес вона може викликати і у вересні або жовтні, на самому початку. Вони повинні обговорити, як зробити так, щоб не тільки Ліга чемпіонів, а й Прем'єр-ліга, і Серія А ставали все більш і більш конкурентоспроможними. Але в першу чергу мають вагу спортивні якості", – цитує Анчелотті football-italia.
Нагадаємо, засновники Суперліги, яка протрималась лише два дні, вирішили поставити проект на паузу через масову відмову клубів.
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