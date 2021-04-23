"Це був дивний день для всіх поціновувачів футболу. Це був сюрприз. Ми чули про Суперлігу в останні кілька місяців, але я не був впевнений, що її дійсно створять.

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Можу сказати, що вони помилилися. 12 клубів були неправі. Мені здається, вони не врахували два дуже важливих моменти. Перше – думки гравців і тренерів, і друге – вболівальників.

Найголовніше, що вони хотіли заснувати турнір, який не враховує спортивні заслуги. Це не прийнятно. У нашій культурі ми були народжені, щоб змагатися. Якщо ти добре працюєш, ти будеш грати в футбол і станеш професіоналом. Якщо ти недостатньо працюєш, ти не професіонал. Якщо ти перемагаєш інші команди, то граєш в найкращих турнірах. Вони не врахували це і помилилися. Повний глухий кут. На щастя, зараз клуби повернулися і проведуть переговори.

Всі з нас хочуть, щоб Ліга чемпіонів була більш конкурентоспроможною, безумовно. Ліга чемпіонів – найкращий турнір у світі – починає бути захоплюючою з березня. Але інтерес вона може викликати і у вересні або жовтні, на самому початку. Вони повинні обговорити, як зробити так, щоб не тільки Ліга чемпіонів, а й Прем'єр-ліга, і Серія А ставали все більш і більш конкурентоспроможними. Але в першу чергу мають вагу спортивні якості", – цитує Анчелотті football-italia.

Нагадаємо, засновники Суперліги, яка протрималась лише два дні, вирішили поставити проект на паузу через масову відмову клубів.

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