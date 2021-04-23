"Это был странный день для всех ценителей футбола. Это был сюрприз. Мы слышали о Суперлиге в последние несколько месяцев, но я не был уверен, что ее действительно создадут.

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Могу сказать, что они ошиблись. 12 клубов были неправы. Мне кажется, они не учли два очень важных момента. Первое – мысли игроков и тренеров, и второе – болельщиков.

Самое главное, что они хотели основать турнир, который не учитывает спортивные заслуги. Это не приемлемо. В нашей культуре мы были рождены, чтобы соревноваться. Если ты хорошо работаешь, ты будешь играть в футбол и станешь профессионалом. Если ты недостаточно работаешь, ты не профессионал. Если ты побеждаешь другие команды, то играешь в лучших турнирах. Они не учли это и ошиблись. Полный тупик. К счастью, сейчас клубы вернулись и проведут переговоры.

Все из нас хотят, чтобы Лига чемпионов была более конкурентоспособной, безусловно. Лига чемпионов – лучший турнир в мире – начинает быть захватывающей с марта. Но интерес она может вызвать и в сентябре или октябре, в самом начале. Они должны обсудить, как сделать так, чтобы не только Лига чемпионов, но и Премьер-лига, и Серия А становились все более и более конкурентоспособными. Но в первую очередь имеют вес спортивные качества", – цитирует Анчелотти football-italia.

Напомним, основатели Суперлиги, которая продержалась всего два дня, решили поставить проект на паузу из-за массового отказа клубов.

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