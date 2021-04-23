"Клубы Суперлиги не учли 2 важных фактора", – Анчелотти объяснил причины провала скандального турнира
Легендарный итальянский тренер, который сейчас возглавляет Эвертон, Карло Анчелотти подробно объяснил, почему Европейская Суперлига была обречена на провал.
"Это был странный день для всех ценителей футбола. Это был сюрприз. Мы слышали о Суперлиге в последние несколько месяцев, но я не был уверен, что ее действительно создадут.
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Могу сказать, что они ошиблись. 12 клубов были неправы. Мне кажется, они не учли два очень важных момента. Первое – мысли игроков и тренеров, и второе – болельщиков.
Самое главное, что они хотели основать турнир, который не учитывает спортивные заслуги. Это не приемлемо. В нашей культуре мы были рождены, чтобы соревноваться. Если ты хорошо работаешь, ты будешь играть в футбол и станешь профессионалом. Если ты недостаточно работаешь, ты не профессионал. Если ты побеждаешь другие команды, то играешь в лучших турнирах. Они не учли это и ошиблись. Полный тупик. К счастью, сейчас клубы вернулись и проведут переговоры.
Все из нас хотят, чтобы Лига чемпионов была более конкурентоспособной, безусловно. Лига чемпионов – лучший турнир в мире – начинает быть захватывающей с марта. Но интерес она может вызвать и в сентябре или октябре, в самом начале. Они должны обсудить, как сделать так, чтобы не только Лига чемпионов, но и Премьер-лига, и Серия А становились все более и более конкурентоспособными. Но в первую очередь имеют вес спортивные качества", – цитирует Анчелотти football-italia.
Напомним, основатели Суперлиги, которая продержалась всего два дня, решили поставить проект на паузу из-за массового отказа клубов.
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