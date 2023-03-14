Клуби Михайла Мудрика та Андрія Луніна автоматично отримали місця на клубному ЧС-2025. Через розширення формату в турнірі візьмуть участь 32 команди.

ФІФА ухвалив рішення про розширення формату клубного чемпіонату світу, інформує The Athletic. Двоє останніх переможців Ліги чемпіонів – Челсі та Реал – отримали місця автоматично. Також до турніру напряму кваліфікуються тріумфатори ЛЧ 2023 і 2024 років.

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Наразі формат клубного ЧС передбачає участь 7 команд. У грудні 2022 року президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про плани розширити турнір до 32 учасників. Новий формат складатиметься з восьми груп по чотири команди. Дві найкращі з кожного квартету вийдуть у плей-офф.

Нагадаємо, що з 2025 року ФІФА планує проводити клубний ЧС кожні чотири роки.