Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не став критикувати команду після нічиєї у матчі-відповіді 1/4 ЛЧ проти Реала (0:0)

"Завжди потрібно використовувати ключові моменти. Ми програли битву не сьогодні, ми програли в Мадриді. Реалу було важко. Ми виступили добре, агресивно, створювали можливості.

Ліверпуль – Реал Мадрид – 0:0 – відеоогляд матчу

Поняття "якщо" і "коли" нікого не цікавлять. Ми не забили, а потім досвід Реала зіграв вирішальну роль. У нас явні проблеми з реалізацією цього року. Ми знаємо, що Мо Салах завершує такі моменти із заплющеними очима. Але не цього разу. Сьогодні все було абсолютно нормально, проте ми вилетіли.

Ми любимо це змагання, тому дуже важливо, щоб ми повернулися сюди. Тепер ми можемо сконцентруватися на Прем'єр-лізі і ми це зробимо. Зараз потрібно готуватися до Лідса", – цитує Клоппа ВВС.

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