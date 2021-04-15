"Всегда нужно использовать ключевые моменты. Мы проиграли битву не сегодня, мы проиграли в Мадриде. Реалу было трудно. Мы выступили хорошо, агрессивно, создавали возможности.

Ливерпуль – Реал Мадрид – 0:0 – видеообзор матча

Понятия "если" и "когда" никого не интересуют. Мы не забили, а потом опыт Реала сыграл решающую роль. У нас явные проблемы с реализацией в этом году. Мы знаем, что Мо Салах завершает такие моменты с закрытыми глазами. Но не в этот раз. Сегодня все было абсолютно нормально, но мы вылетели.

Мы любим это соревнование, поэтому очень важно, чтобы мы вернулись сюда. Теперь мы можем сконцентрироваться на Премьер-лиге и мы это сделаем. Сейчас нужно готовиться к Лидсу", – цитирует Клоппа ВВС.

Реал вышел в полуфинал Лиги чемпионов, удержав ничью с Ливерпулем в ответном матче

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