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Клопп сумнівається у термінах повернення Аліссона – бразилець точно пропустить старт в Лізі чемпіонів

22:51 100 Читать на русском
Клопп сумнівається у термінах повернення Аліссона – бразилець точно пропустить старт в Лізі чемпіонів
Клопп та Аліссон / Reuters

Головний тренер Ліверпуля оцінив кадрову ситуацію команди перед відновленням клубних змагань.

 

"Кумедно, але ми щойно пообідали з Аліссоном, він виглядає добре і відновлюється, але поки не можна на нього тиснути. У нього була серйозна травма. Зараз, звичайно, все стало набагато краще, але ми не знаємо, коли він відновиться.

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Ми розраховували, що він повернеться до кінця перерви на матчі збірних, але зараз ми вже не знаємо. Як я і говорив, ніякого тиску. Набі Кейта досить близький до повернення, набагато ближче, ніж Алі. Я думаю, він почне тренуватися з нами після того, як ми повернемося з Неаполя", – сказав Клопп в коментарі офіційному сайту Ліверпуля.

Нагадаємо, завтра (14 вересня) "червоні" зіграють в АПЛ проти Ньюкасла, а 17 вересня поїдуть в гості до Наполі в рамках першого туру Ліги чемпіонів.

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Теги
Англія Ліга чемпіонів Юрген Клопп Юрген Клопп Аліссон Аліссон Ліверпуль - Ньюкасл Ліверпуль Ліверпуль
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