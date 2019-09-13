Клопп сомневается в сроках возвращения Алиссона – бразилец точно пропустит старт в Лиге чемпионов

Главный тренер Ливерпуля оценил кадровую ситуацию команды перед возобновлением клубных соревнований.

"Забавно, но мы только пообедали с Алиссоном, он выглядит хорошо и восстанавливается, но пока нельзя на него давить. У него была серьезная травма. Сейчас, конечно, все стало намного лучше, но мы не знаем, когда он восстановится.

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Мы рассчитывали, что он вернется к концу перерыва на матчи сборных, но сейчас мы уже не знаем. Как я и говорил, никакого давления. Наби Кейта достаточно близок к возвращению, гораздо ближе, чем Али. Я думаю, он начнет тренироваться с нами после того, как мы вернемся из Неаполя", – сказал Клопп в комментарии официальному сайту Ливерпуля.

Напомним, завтра (14 сентября) "красные" сыграют в АПЛ против Ньюкасла, а 17 сентября поедут в гости к Наполи в рамках первого тура Лиги чемпионов.

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