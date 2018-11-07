Црвена Звезда – Ліверпуль – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Црвена Звезда здійснила справжній подвиг, перегравши Ліверпуль у матчі ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліверпуль провів непереконливо весь матч, так і не знайшовши можливості розбити оборонні ланцюги Црвени.

Црвена Звезда впевнено перемогла Ліверпуль – сенсація дня в Лізі чемпіонів

Серби свої шанси цінували більше, ніж суперник: на 22-й хвилині Аліссон після пострілу Ель-Фарду витягнув м'яч із правого нижнього кута, а потім Мілан Павков замкнув подачу з корнера – 1:0. Через 7 хвилин все той же Павков подвоїв перевагу господарів.

Ліверпуль не спромігся навіть на гол престижу.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 4-й тур, група С

Црвена Звезда – Ліверпуль – 2:0

Голи: Павков, 22, 28