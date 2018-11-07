toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ІНТЕР - БАРСЕЛОНА

Црвена Звезда – Ліверпуль – 2:0 – відео голів та огляд матчу

12:05 359 Читать на русском
Црвена Звезда – Ліверпуль – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Герой матчу Мілан Павков / Фото Црвена Звезда

Црвена Звезда здійснила справжній подвиг, перегравши Ліверпуль у матчі ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ліверпуль провів непереконливо весь матч, так і не знайшовши можливості розбити оборонні ланцюги Црвени.

Црвена Звезда впевнено перемогла Ліверпуль – сенсація дня в Лізі чемпіонів

Серби свої шанси цінували більше, ніж суперник: на 22-й хвилині Аліссон після пострілу Ель-Фарду витягнув м'яч із правого нижнього кута, а потім Мілан Павков замкнув подачу з корнера – 1:0. Через 7 хвилин все той же Павков подвоїв перевагу господарів.

Ліверпуль не спромігся навіть на гол престижу.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 4-й тур, група С

Црвена Звезда – Ліверпуль – 2:0

Голи: Павков, 22, 28

Ліга чемпіонів4 турСтадіон ім. Р. Митича (Белград)

Црвена Звезда - Ліверпуль: Вівторок 06 листопада 2018

Црвена Звезда
Матч завершено
2 : 0
Ліверпуль
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Ліверпуль Ліверпуль Црвена Звезда Црвена Звезда Црвена Звезда - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
27
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук