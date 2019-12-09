Ювентус прагне підписати Холанда за сценарієм Де Лігта – скандальний Райола диктує умови

Результативний нападник австрійського Зальцбурга Ерлінг Холанд може продовжити кар'єру в туринському Ювентусі.

"Стара синьйора" всерйоз зацікавлена в підписанні юного бомбардира та вже вийшла на його агента Міно Райолу, запевняє Corriere dello Sport.

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Юве готовий запропонувати Холанду зарплату в розмірі 3 млн євро на рік плюс бонуси. Щоб виграти конкуренцію в інших європейських грандів, туринці вирішили діяти за знайомим планом – вести перемовини відразу з впливовим посередником. Саме так "б'янконері" вдалося забрати з-під носа Барселони екс-лідера Аякса Маттейса Де Лігта.

У нинішньому сезоні Ерлінг Холанд демонструє неймовірну результативність. У його активі вже 28 м'ячів у всіх турнірах (21 матч). Норвежець має чинний до 2023 року контракт із Зальцбургом.

За чутками, першочергове правило викупу форварда має РБ Лейпциг. Крім того, в найближче трансферне вікно він нібито може покинути Ред Булл Арену всього за 20 млн євро.

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