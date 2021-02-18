"Я завжди говорив – навіть з урахуванням того, що він феномен і забив мільярд голів, Роналду ледве поєднується з ідеями Пірло. У нього по голу за матч, це так, але йому важко з ідеями Пірло.

Порту – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Він завжди був трохи егоїстичним, йому все одно, чи забивають інші. Роналду з тих гравців, які живуть заради голів. Він не живе заради футболу, заради відмінного матчу, він живе заради голів. Наразі ситуація стає гіршою.

Всі старіють, і Роналду зазнає труднощів. Ювентус намагається змінити свої ідеї, і грати в інший футбол через якості Роналду", – наводить слова Кассано Football-Italia з посиланням на ефір Bobo TV.

Нагадаємо, Ювентус несподівано поступився Порту (1:2) у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 9 березня, початок о 22:00.

Ювентус сенсаційно програв Порту – Пірло за крок від фіаско в Лізі чемпіонів