"Я всегда говорил – даже с учетом того, что он феномен и забил миллиард голов, Роналду с трудом сочетается с идеями Пирло. У него по голу за матч, это так, но ему трудно с идеями Пирло.

Порту – Ювентус – 2:1 – видео голов и обзор матча

Он всегда был немного эгоистичным, ему все равно, забивают ли другие. Роналду из тех игроков, которые живут ради голов. Он живет ради футбола, ради отличного матча, он живет ради голов. Сейчас ситуация становится хуже.

Все стареют, и Роналду испытывает трудности. Ювентус пытается изменить свои идеи и играть в другой футбол из-за качеств Роналду", – приводит слова Кассано Football-Italia со ссылкой на эфир Bobo TV.

Напомним, Ювентус неожиданно уступил Порту (1:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 9 марта, начало в 22:00.

Ювентус сенсационно проиграл Порту – Пирло в шаге от фиаско в Лиге чемпионов