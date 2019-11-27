Каштру – про нічию з Манчестер Сіті: Хороша стратегічна гра

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру прокоментував матч проти Манчестер Сіті у 5-му турі Ліги чемпіонів.

"Постаралися показати ДНК. Але грали з командою, яка нам не давала це робити в повній мірі. Не все вийшло. Ми також багато чого не дозволяли Сіті. Хороша стратегічна гра.

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Намагалися нейтралізувати забігання Стерлінга. Намагалися варіювати фланги, щоб проводити швидкі атаки. Намагалися створювати моменти через фланги. Неможливо проводити швидкі атаки через середину. Одне вийшло, інше – ні.

Намагалися читати гру найкращим чином, зрозуміти, як вона може піти. Постійно в зону забігав Канселу. Тому випустили Соломона, він міг би скористатися вільним простором. Хоча робили це не так часто, але він знайшов зону, момент. Хороша позиційна атака.

Коли вгадує із заміною тренер – кажуть добре, якщо ні – лають. Для мене головне, щоб хлопці виходили з енергією, щось вносили в грі. Соломон, Антоніо вийшли з величезним бажанням. Така кількість гравців U-23 – це добре для Шахтаря", – сказав Каштру в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Шахтар зміг набрати очки у виїзному матчі проти Манчестер Сіті (1:1). "Гірники" наразі посідають друге місце у групі С. В 6-му турі команда Луїша Каштру прийматиме італійську Аталанту.

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