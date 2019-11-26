Шахтар вигриз виїзну нічию у Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів – джокер Каштру знову зіграв

Манчестер Сіті не зумів обіграти Шахтар (1:1) в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар приїхав на Етіхад без двох лідерів – Марлос дискваліфікований, а Тайсон отримав пошкодження. На їхніх позиціях вийшли Тете та Коваленко. Шансів на успіх у чемпіона України було дуже мало. Манчестер Сіті три роки поспіль обігрує донеччан в кожному матчі, де в команди Гвардіоли є турнірна мотивація. Сьогодні "містяни" також мали бойовий настрій, адже могли забезпечити собі достроковий вихід у плей-офф Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті з перших хвилин взяв ситуацію під контроль і почав будувати позиційні атаки. Проникні передачі у штрафний майданчик Шахтаря проходили, але до гострих ударів гра не доходила. "Гірники" організовано захищалися, а на 15-й хвилині створили супермомент. Едерсон побіг далеко з воріт на перехоплення класної діагоналі Матвієнка, але махнув ногою повз м'яч. Тете з правого флангу вибіг на ворота і поспішив, пробивши в Фернандінью, який страхував голкіпера в підкаті. Змарновано грандіозний шанс!

Через декілька миттєвостей виникла схожа ситуація, коли Коваленко в центральному колі обіграв Фернандінью та вивів Тете сам на сам з голкіпером, але цього разу Едерсон грамотно зіграв на випередження. Манчестер Сіті також робив уколи, але не ставив перед донеччанами складних завдань. Ферна дальнім пасом знайшов Стерлінга – офсайд. Родрі розрядив гармату з-за меж штрафного після помилки Тете – Пятов на місці.

Позиційні атаки господарі не могли довести до ударів з близької відстані. Найкращий епізод у них був після кутового, коли Анхеліньо знайшов голову Отаменді, а той пробив у руки Пятову. Спробу Гюндогана вдалося заблокувати. На протилежному кінці поля з хорошої позиції завдавав удару Патрік – м'яч полетів над воротами. А ще виникла перспективна ситуація в Мораєса, який трішки не дотягнувся до пасу Алана за спини манкуніанським захисникам. Як не дивно, Шахтар виглядав не гірше за суперника.

По перерві Манчестер Сіті тиснув інтенсивніше. Кроси де Брюйне почали проходити ще з кінця першого тайму, а в другому вони ставали дедалі частішими та небезпечнішими. Бельгієць занадто часто отримував м'яч на оперативному просторі. В одному з таких епізодів Кевін віддав хорошу передачу на Жезуса, а той обіграв двох і зі складної ситуації відпасував на Гюндогана. Ілкай вже без спротиву загнав "круглого" в сітку...

Манчестер Сіті – Шахтар – відео голів і огляд матчу

Повівши в рахунку, "містяни" не віддали м'яч супернику, а продовжили атакувати. Щоправда, без хороших моментів. Натомість Шахтар отримав шанс розігнати контрвипад. І скористався ним! Швидкий перехід в атаку через центр, підключення Додо справа, простріл через штрафний майданчик і гол Соломона! Дежавю з Мілана, де ця ж парочка організувала переможне взяття воріт Аталанти. Манор за декілька хвилин до того замінив Коноплянку – Луїш Каштру знову показав своє відчуття гри.

Пеп Гвардіола не планував здаватися та освіжив півзахист заміною Кевіна де Брюйне на Давіда Сілву. Іспанець відразу міг покарати Шахтар. Після його удару Пятов і Кривцов удвох ледь не закотили м'яч у власні ворота – Сергій вибив сферу з лінії! Дуже активізувався Бернарду Сілва, який постачав різкі простріли у штрафний майданчик і сам ставав адресатом кросів. На щастя, Пятов діяв безпомилково, обирав правильні рішення в кожному епізоді.

Луїш Каштру випустив на поле молодих Антоніо та Сікана з метою потягнути час. Шахтар вистояв – фінальний свисток зафіксував нічию 1:1. "Гірники" набрали 6 очок і залишилися на другому місці групи С, адже в паралельному матчі Аталанта переграла загребське Динамо. В останньому турі Шахтар вирішить свою долю в домашньому поєдинку з італійцями. Манчестер Сіті з 11 балами гарантував собі перше місце у квартеті та плей-офф Ліги чемпіонів.