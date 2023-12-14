Каррагер розніс юного героя Ман Сіті, потроливши заразом свого колегу – відео дня, перед яким не встояв навіть Анрі
Майка Гемілтон зібрав купу компліментів за гольовий дебют у складі Манчестер Сіті, однак талановитого хлопця знайшли за що покритикувати.
Гемілтон дебютував за Манчестер Сіті в матчі Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди. 20-річний гравець атаки відзначився голом з-під Драговіча та заробив пенальті. Але занадто картинно впав у чужому штрафному, як здалося відомому експерту.
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"Зіграв він шикарно, післяматчеве інтерв'ю також було на висоті. Але! У його грі був один момент, який мені дуже не сподобався. Цього треба позбутися. Жахлива симуляція. Це шахрайство. Він артистично закинув свій корпус. Не хочеться такого бачити від молодого футболіста", – сказав Каррагер.
Джеймі вирішив потролити свого колегу Майку Річардса, від якого Гемілтон взяв не тільки ім'я, а й вміння пірнати: "Як ви думаєте, звідки хлопець цього набрався? Майка Річардс!"
Оператори показали, як Річардс в часи ігрової кар'єри ефектно пірнув в чужому штрафному, а вся студія CBS Sports потонула в пориві сміху. Не втримався навіть Тьєррі Анрі, який підключився до підколювання Майки.