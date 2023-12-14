Майка Хэмилтон собрал кучу комплиментов за голевой дебют в составе Манчестер Сити, однако талантливого парня нашли за что покритиковать.

Хэмилтон дебютировал за Манчестер Сити в матче Лиги чемпионов против Црвены Звезды. 20-летний игрок атаки отличился голом из-под Драговича и заработал пенальти. Но слишком картинно упал в чужой штрафной, как показалось известному эксперту.

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"Сыграл он шикарно, послематчевое интервью тоже было на высоте. Но! В его игре был один момент, который мне очень не понравился. От этого надо избавиться. Ужасная симуляция. Это мошенничество. Он артистично забросил свой корпус. Не хочется такого видеть от молодого футболиста", – сказал Каррагер.

Джейми решил потроллить своего коллегу Майку Ричардса, от которого Хэмилтон взял не только имя, но и умение нырять: "Как вы думаете, откуда парень этого набрался? Майка Ричардс!"

Операторы показали, как Ричардс во времена игровой карьеры эффектно нырнул в чужой штрафной, а вся студия CBS Sports утонула в порыве смеха. Не удержался даже Тьерри Анри, подключившийся к подкалыванию Майки.