"Ми добре грали відрізками і мали кілька моментів. Звичайно, неприємно починати другий тайм з двох грубих помилок. Але ми повинні забути про них. У матчі-відповіді потрібно буде зіграти агресивно та активно попереду, як часом сьогодні. Я думаю, що у нас є шанс пройти далі.

РБ Лейпциг – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Передусім, нам потрібно виключити помилки і поліпшити реалізацію. Сьогодні у нас було кілька можливостей для взяття воріт. Якщо ми заб'ємо хоча б один гол, все стане трохи легше. Звичайно, зараз здається, що у нас немає шансів. Але ми віримо у свою перемогу, тому що у нас класна команда", – сказав Забітцер в ефірі DAZN.

Нагадаємо, РБ Лейпциг поступився Ліверпулю (0:2) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Шанс виправити становище у "биків" буде 10 березня. Саме на цю дату запланована друга частина протистояння.

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