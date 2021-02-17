"Мы хорошо играли отрезками и имели несколько моментов. Конечно, неприятно начинать второй тайм с двух грубых ошибок. Но мы должны забыть о них. В ответном матче нужно будет сыграть агрессивно и активно впереди, как время от времени сегодня. Я думаю, что у нас есть шанс пройти дальше.

РБ Лейпциг – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Прежде всего, нам нужно исключить ошибки и улучшить реализацию. Сегодня у нас было несколько возможностей для взятия ворот. Если мы забьем хотя бы один гол, все станет немного легче. Конечно, сейчас кажется, что у нас нет шансов. Но мы верим в свою победу, потому что у нас классная команда", – сказал Забитцер в эфире DAZN.

Напомним, РБ Лейпциг уступил Ливерпулю (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Шанс исправить положение у "быков" будет 10 марта. Именно на эту дату запланирована вторая часть противостояния.

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