Капітан Брюгге назвав Динамо найважчим суперником у кваліфікації Ліги чемпіонів – бельгійці гратимуть ще один раунд

Лідер Брюгге Рууд Вормер підбив підсумки протистояння з українським грандом у кваліфікації ЛЧ.

"Яка неймовірна гра! Ми почали не дуже впевнено і швидко пропустили. Ми намагалися забити, і нам тричі це вдалося, хоча шансів було ще більше.

Динамо вперше в своїй історії тричі поспіль не зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів

Перемога в першому матчі з рахунком 1:0 була дуже важлива. Ми не хотіли пропускати в перші 20 хвилин, але нам це не вдалося. На нас чекає протистояння з ЛАСКом, але я думаю, що найскладнішим суперником було київське Динамо", – заявив Вормер в коментарі офіційному сайту Брюгге.

Бельгійці ще не завершили свій шлях до групового етапу Ліги чемпіонів – у останньому раунді кваліфікації вони зіграють проти австрійського ЛАСКа, який вибив Базель.

Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ