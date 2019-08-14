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Капітан Брюгге назвав Динамо найважчим суперником у кваліфікації Ліги чемпіонів – бельгійці гратимуть ще один раунд

10:11 130 Читать на русском
Капітан Брюгге назвав Динамо найважчим суперником у кваліфікації Ліги чемпіонів – бельгійці гратимуть ще один раунд
Рууд Вормер / HLN

Лідер Брюгге Рууд Вормер підбив підсумки протистояння з українським грандом у кваліфікації ЛЧ.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

"Яка неймовірна гра! Ми почали не дуже впевнено і швидко пропустили. Ми намагалися забити, і нам тричі це вдалося, хоча шансів було ще більше.

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Перемога в першому матчі з рахунком 1:0 була дуже важлива. Ми не хотіли пропускати в перші 20 хвилин, але нам це не вдалося. На нас чекає протистояння з ЛАСКом, але я думаю, що найскладнішим суперником було київське Динамо", – заявив Вормер в коментарі офіційному сайту Брюгге.

Бельгійці ще не завершили свій шлях до групового етапу Ліги чемпіонів – у останньому раунді кваліфікації вони зіграють проти австрійського ЛАСКа, який вибив Базель.

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Рууд Вормер Рууд Вормер Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів ЛАСК ЛАСК Динамо - Брюгге
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