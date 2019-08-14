Капитан Брюгге назвал Динамо самым сложным соперником в квалификации ЛЧ – бельгийцам предстоит еще один раунд

Лидер Брюгге Рууд Вормер подвел итоги противостояния с украинским грандом в квалификации ЛЧ.

"Какая невероятная игра! Мы начали не очень уверенно и быстро пропустили. Мы пытались забить, и нам трижды это удалось, хотя шансов было еще больше.

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Победа в первом матче со счетом 1:0 была очень важна. Мы не хотели пропускать в первые 20 минут, но нам это не удалось. Нас ждет противостояние с ЛАСКом, но я думаю, что самым сложным соперником было киевское Динамо", – заявил Вормер в комментарии официальному сайту Брюгге.

Бельгийцы еще не завершили свой путь к групповому этапу Лиги чемпионов – в последнем раунде квалификации они сыграют против австрийского ЛАСКа, который выбил Базель.

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