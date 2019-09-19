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Камбек Атлетіко у відеоогляді матчу проти Ювентуса – 2:2

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Камбек Атлетіко у відеоогляді матчу проти Ювентуса – 2:2
Атлетіко – Ювентус – 2:2

Мадридський Атлетіко, поступаючись по ходу гри у два гола, зумів переломити хід поєдинку і вирвати нічию (2:2). Дивіться відео голів та огляд матчу Атлетіко – Ювентус на "Футбол 24".

70’ Стефан Савіч
90’ Ектор Еррера
 
Хуан Куадрадо 48’
Блез Матюйді 65’
48’ Хуан Куадрадо
65’ Блез Матюйді
70’ Стефан Савіч
90’ Ектор Еррера

У матчі фаворитів квартету D туринський Ювентус не зміг втримати перемогу над мадридським Атлетіко. Перший тайм минув без голів, але вже на початку другої половини зустрічі Хуан Куадрадо, після передачі від Ігуаїна, неймовірним ударом влучив у дальню дев'ятку. На 65-й хвилині Блез Матюйді головою "розстріляв" ворота Облака після подачі Алекса Сандро і подвоїв перевагу італійців. Щоправда, "матрацники" відповіли вже за кілька хвилин, коли Стефан Савіч забив після стандарту. А на останній хвилині основного часу Ектор Еррера замкнув подачу Тріпп'єра з кутового – 2:2 у підсумку!

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Після стартового туру обидві команди набрали по одному пункту і ділять другу-третю сходинки. Очолює турнірну таблицю московський Локомотив, який на виїзді здолав Байєр (2:1), опустивши леверкузенців на дно групи D.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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