Очільник Міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликає боротись з Росією не лише економічними санкціями.

"Ми запропонуємо Євросоюзу і інші заходи, такі як виключення російських команд з європейських змагань", – цитує міністра Antena3.

ФІФА ввела санкції проти Росії: окупанти не зможуть грати під своїм прапором та гімном

Раніше російський Санкт-Петербург вже втратив статус господаря фіналу Ліги чемпіонів 2021/22. Також збірній Росії заборонили проводити домашні матчі на території своєї країни, а також використовувати гімн.

Нагадаємо, 24 лютого Путін віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. Весь цивілізований світ консолідується проти Росії і підтримує нас.

Росія напала на Україну: Шева вийшов на мітинг у Лондоні, ФІФА карає окупантів, але цього мало (LIVE)