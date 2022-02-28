Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призывает бороться с Россией не только экономическими санкциями.

"Мы предложим Евросоюзу и другие меры, такие как исключение российских команд из европейских соревнований", – цитирует министра Antena3.

ФИФА ввела санкции против России: оккупанты не смогут играть под флагом и гимном

Ранее российский Санкт-Петербург уже утратил статус хозяина финала Лиги чемпионов 2021/22. Также сборной России запретили проводить домашние матчи на территории своей страны, использовать гимн.

Напомним, 24 февраля Путин отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. Весь цивилизованный мир консолидируется против России и поддерживает нас.

Россия напала на Украину: Шева вышел на митинг в Лондоне, ФИФА наказывает оккупантов, но этого мало (LIVE)