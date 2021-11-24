Молоді "гірники" поступилися на виїзді Інтеру (0:1) і припинили боротьбу за вихід з групи.

Шахтар звично для себе слабко розпочав матч і пропустив швидкий гол. Донеччани намагалися виходити з оборони через короткий пас, але сипалися під пресингом. Саме так Інтер і відкрив рахунок, відібравши м'яч на лівому фланзі. Через кілька хвилин Шахтар мав пропускати вдруге, але італійці не скористалися обрізкою Фарини.

Втім, Шахтар вперто продовжував дотримуватися свого плану та розігрувати від воріт. З часом "гірникам" вдалося вирівняти гру. Почали з'являтися моменти. Капінус двічі гостро накинув у штрафний майданчик, але Векленко та Гулько погано замкнули. З пострілом Гончарука впорався голкіпер, а Бако неточно пробив зі штрафного.

Гострота біля воріт Пузанкова також нікуди не зникла. Воротар рятував Шахтар і до перерви, і після. В Інтера супершанс мав Кортіновіс, міг забивати і Юргенс. У другому таймі гостям не вдалося наростити перевагу – підопічні Крістіана Ківу без проблем оборонялися. Куратоло п'ятою міг подвоїти перевагу Інтера. До фінального свистка рахунок вже не змінився.

Інтер мінімально переміг, набрав 13 очок і вийшов на перше місце групи. Шахтар з 6 балами залишився на третій сходинці та втратив шанси поборотися за плей-офф.

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