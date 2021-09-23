Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі може не дорахуватись Артуро Відаля на два найближчі протистояння.

Найімовірніше, 34-річний чилієць не зіграє у поєдинку Серії А проти Аталанти 25 вересня, повідомляє SempreInter.com з посиланням на Corriere dello Sport.

Шахтар – Інтер: "гірники" скоротили кількість квитків на двобій Ліги чемпіонів

Причиною є пошкодження бедра, від якого Відаль продовжує відновлюватись. Через це він пропустив вже два матчі італійської першості проти Болоньї та Фіорентини. Також під великим сумнівом залишається участь Артуро в зустрічі другого туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

У поточному сезоні півзахисник Інтера поки не може похвалитись солідним ігровим часом – він провів лише 107 хвилин у 4 поєдинках, записавши до свого активу один гол та одну результативну передачу.

Вболівай, переживай справжні емоції під час Ліги чемпіонів разом з друзями та улюбленою Żubrówka! Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka тут.

Нагадаємо, протистояння Шахтар – Інтер відбудеться у вівторок, 28 вересня, на НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 19:45. Окрім "гірників", у групі D Відаль і Ко грають із мадридським Реалом та молдовським Шерифом.

"Маріуполь виправдав своє існування": несподівана причина тріумфу Шахтаря у Суперкубку і страх перед Баварія – Динамо