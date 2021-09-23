Главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги может не досчитаться Артуро Видаля на два ближайших противостояния.

Скорее всего, 34-летний чилиец не сыграет в поединке Серии А против Аталанты 25 сентября, сообщает SempreInter.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Причиной является повреждение бедра, от которого Видаль продолжает восстанавливаться. Из-за этого он пропустил уже два матча итальянского первенства против Болоньи и Фиорентины. Также под большим вопросом остается участие Артуро во встрече второго тура Лиги чемпионов против Шахтера.

В текущем сезоне полузащитник Интера пока не может похвастаться солидным игровым временем – он провел лишь 107 минут в 4 поединках, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.

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Напомним, противостояние Шахтер – Интер состоится во вторник, 28 сентября, на НСК Олимпийский. Стартовый свисток прозвучит в 19:45. Кроме "горняков", в группе D Видаль и Ко играют с мадридским Реалом и молдавским Шерифом.

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