Интер – Реал – 0:1 – видео гола и обзор матча соперников Шахтера
00:50 - Читати українською
Интер минимально уступил Реалу в 1-м туре Лиги чемпионов. Смотрите видео гола и обзор матча Интер – Реал на Футбол 24.
завершено
89’ Родриго
Интер имел ощутимое преимущество по ходу матча, однако реализовать хотя бы один момент не удавалось. На беду миланцев, невероятный кураж поймал и Куртуа, который совершил несколько важных сейвов.
Реал на последних минутах вырвал победу над Интером на выезде
Развязка наступила на 89-ой минуте, когда сработали "джокеры" Реала. Камавинга обыгрался с Вальверде и выполнил точную передачу на Родриго, который принес "сливочным" победу. 0:1 – Реал вместе с Шерифом делит звание лидера группы D, а Интер и Шахтер без очков.
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