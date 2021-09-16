Интер имел ощутимое преимущество по ходу матча, однако реализовать хотя бы один момент не удавалось. На беду миланцев, невероятный кураж поймал и Куртуа, который совершил несколько важных сейвов.

Реал на последних минутах вырвал победу над Интером на выезде

Развязка наступила на 89-ой минуте, когда сработали "джокеры" Реала. Камавинга обыгрался с Вальверде и выполнил точную передачу на Родриго, который принес "сливочным" победу. 0:1 – Реал вместе с Шерифом делит звание лидера группы D, а Интер и Шахтер без очков.