На 17-й хвилині поєдинку 16-го туру проти Реал Сосьєдада (2:0) Карім Бензема відчув дискомфорт і був замінений на Луку Йовіча. Після матчу преса розпитала Анчелотті про стан француза.

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид – 0:2 – відео голів і огляд матчу

"У Каріма була проблема з підколінним сухожиллям, і це трохи турбувало його у грі. Я не думаю, що він буде готовий у вівторок (проти Інтера – прим.), але, можливо, він зіграє у неділю (з Атлетіко – прим.)", – наводить слова Карло Marca.

До слова, 33-річний француз наразі є найкращим бомбардиром команди у сезоні – 17 голів і 8 асистів у 20 поєдинках.

Реал переміг Сосьєдад завдяки перфомансу Вінісіуса та Йовіча – Мадрид втратив Бензема, але зробив заявку на чемпіонство