Світ став на один крок ближчим до першого за 18 років міланського дербі в Лізі чемпіонів. Причому тепер воно ще й матиму статус битви за фінал. Втім, для цього Інтеру треба пройти Бенфіку.

Перед виїздом у Лісабон ніхто не ставив на "нерадзуррі". Підопічні Сімоне Індзагі з величезним скрипом пройшли Порту в 1/8 фіналу – все вирішив пізній гол Лукаку на Джузеппе Меацца. Втім, значно більше значення мали сейви Онана та шалений фарт, який особливо допоміг на Драгау.

У чемпіонаті команда взагалі йшла на дно, вигравши всього один матч з останніх шести (та й то у Лечче). Міланці вилетіли за межі топ-4, тож поставити на перемогу Інтера в Лісабоні міг тільки максимально відданий фанат. Або той, хто уважно стежив хоча б за статистикою – у половині з невдалих поєдинків "змії" награли на розгром, а у суперників залітали шедеври з нічого.

Втім, навіть настільки "прошарених" вболівальників футбол Інтера на Да Луж здивував. Підопічні Сімоне Індзагі стали чи не першим колективом у Європі, якому вдалося стримати суперпресинг Бенфіки. Італійці не збирались тримати м'яч і швидко повертати його після втрат, однак кількість браку під тиском була мінімальною.

Інтер скористався головною вразливістю "орлів" – відсутністю Енцо Фернандеса, здатного і м'яч просувати на топовому рівні, і давати інтенсивність без нього. Пара Флорентіну - Шикінью здатна давати баланс у структурі, але для розвитку позиційної атаки їм потрібні опускання креативників. У поєдинку проти топ-суперників така тактика страшно б'є по силі Бенфіки.

У Рогера Шмідта в атаці все заточено на зіграність, обмін позиціями, широку варіативність на чужій третині та заплутування купою допоміжних ривків. Постійне випадання атакувальних футболістів із цієї моделі призводило до втрати хімії попереду й суттєво знижувало динаміку. Обігруватись стало важче, атаки стали довшими й простішими – Інтер легко впорався з такою версією "орлів".

Гол міланців на старті другого тайму розкрив гру. Бенфіка перебудувалась у схему з агресивнішим центром поля, але нарвалася на грандіозні контратаки. В останні півгодини італійці демонстрували рівень справжнього гранда, легко розбиваючи пресинг, тримаючи м'яч під тиском і розриваючи на зустрічних курсах. Ошелешена Бенфіка майже нічого не створила, а Інтер після кількох хороших атак довів справу до 2:0.

І що тепер? Очікувалось, що проблеми португальців будуть пов'язані з втратою найгострішого фулбека Європи та чемпіона світу в центрі захисту – втім, фіаско виявилось значно глибшим. Його можна назвати глобальним. Що найгірше для Бенфіки, важко знайти бодай якусь ефективну тактичну фішку, аби розіграти її в Мілані.

Такий серйозний успіх не зупинив Інтер від чергової ганьби у Серії А. На вихідних підопічні Сімоне Індзагі згоріли Монці, причому в рідних стінах. Проблема для "орлів" полягає в тому, що нічого нового дана невдача не сказала. Міланці в черговий раз розтринькали потенційний розгром, завдавши 25 ударів на 2,07 xG й пропустивши єдиний гол з кутового. Не баян, а класика, як говориться.

А от у команди Рогера Шмідта намітилась криза. До матчу з Інтером лісабонці програли Порту, а після ЛЧ "орли" провалились з Шавішем, причому "всуху". Поразка сильно нагадує провал "нерадзуррі" з Монцою, але факт залишається фактом. До Бенфіки почали підлаштовуватись навіть середняки португальського чемпіонату.

Кадрова ситуація

Травмовані: Де Врей, Шкриньяр, Дальбер – Рістіч, Дрекслер, Ба

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інтер – Бенфіка

Інтер: Онана – Д'Амброзіо, Ачербі, Бастоні – Дарміан, Барелла, Брозовіч, Чалханоглу, Дімарко – Лукаку, Лаутаро Мартінес

Бенфіка: Влаходімос – Жілберту, А. Сілва, Веріссімо, Грімальдо – Флорентіну, Шікінью – Маріу, Р. Сілва, Аурснес – Рамуш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Фаворитом з очевидних причин виступає Інтер, але не варто поспішати з підготовкою до міланського дербі в півфіналі. Ще не все вирішено. Бенфіка на Да Луж хоч і виглядала блідою тінню своєї осінньо-зимової версії, але 3-4 гострих моменти створила. Сьогодні їх може бути й більше, враховуючи необхідність відігруватись.

У Рогера Шмідта доволі куражна команда, яка здатна завестись. А от постійні провали Інтера в Серії А виглядають надзвичайно тривожно. "Нерадзуррі" систематично завдають по 20-30 ударів у ворота суперника з гостротою у 2-3 очікуваних голи – втім, вони не можуть конвертувати їх у виграш. Та ще й пропускають після дрібних помилок регулярно.

Такий футбол проти Бенфіки ризикує завершитись дуже погано. З огляду на ці фактори, ми не поставимо на перемогу міланців, але у підсумковий прохід в півфінал досі віриться. У "орлів" занадто серйозні проблеми, а поразка на Да Луж була занадто масштабною, щоб ставити на прорив португальців. Дербі делла Мадонніна у наступному раунді ЛЧ – бути!

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