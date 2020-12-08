Один з лідерів Шахтаря Тайсон поділився очікуваннями від матчу проти Інтера в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ.

"Остання гра у Лізі чемпіонів за Шахтар? Я навіть не знаю як відповісти, чи йду я, чи ні. Я зараз повністю сконцентрований на роботі у Шахтарі, з яким у мене ще 6 місяців за контрактом, а там побачимо.

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Давайте краще розмовляти про завтрашню гру, яка вирішуватиме, хто вийде у плей-офф ЛЧ. Зараз я хочу допомагати своїм партнерам, головному тренеру, який мене підтримує.

У завтрашньому матчі ми не маємо наміру повністю зосередитись на обороні. Наша команда буде грати у тому стилі, як і у грі з мадридцями, концентруючись і на обороні, і на атаці. У цій грі все вирішать деталі.

Ми виходимо кожного разу налаштовані на перемогу. Ми поважаємо нашого суперника. Люди говорять про гроші, сумарну вартість гравців команди, але не це найголовніше. Яким би потужним Інтер не був, але ми також демонструємо якісний футбол. Я довіряю своїм партнерам, і ми намагаємось виконувати усі вказівки тренерського штабу, але кожен може інколи помилятись, це футбол", – сказав Тайсон на прес-конференції.

Нагадаємо, матч Інтер – Шахтар відбудеться 9 грудня, початок о 22:00. Обидві команди зберігають шанси на вихід у плей-офф. Італійцям потрібна виключно перемога, а "гірників" за певних обставин може влаштувати нічия. У Шахтар – 7 очок, в Інтера – 5 пунктів. Перший поєдинок між цими суперниками завершився нульовою нічиєю.

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