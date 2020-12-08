"Последняя игра в Лиге чемпионов за Шахтер? Я даже не знаю как ответить, ухожу я или нет. Я сейчас полностью сконцентрирован на работе в Шахтере, с которым у меня еще 6 месяцев по контракту, а там посмотрим.

Интер – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Давайте лучше говорить о завтрашней игре, которая будет решать, кто выйдет в плей-офф ЛЧ. Сейчас я хочу помогать своим партнерам, главному тренеру, который меня поддерживает.

В завтрашнем матче мы не намерены полностью сосредоточиться на обороне. Наша команда будет играть в том же стиле, как и в игре с мадридцами, концентрируясь и на обороне, и на атаке. В этой игре все решат детали.

Мы выходим каждый раз настроены на победу. Мы уважаем нашего соперника. Люди говорят о деньгах, суммарную стоимость игроков команды, но не это самое главное. Каким бы мощным Интер не был, но мы также демонстрируем качественный футбол. Я доверяю своим партнерам, и мы стараемся выполнять все указания тренерского штаба, но каждый может иногда ошибаться, это футбол", – сказал Тайсон на пресс-конференции.

Напомним, матч Интер – Шахтер состоится 9 декабря, начало в 22:00. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Итальянцам нужна исключительно победа, а "горняков" при определенных обстоятельствах может устроить ничья. У Шахтера – 7 очков, у Интера – 5 пунктов. Первый поединок между этими соперниками завершился нулевой ничьей.

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