Вирішальний поєдинок для чемпіона України з точки зору боротьби за вихід в 1/8 фіналу турніру. Матч та онлайн-трансляція Інтер – Шахтар на "Футбол 24" стартує 9 грудня о 22:00 за Києвом. Гра пройде в Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца. Поєдинок першого кола на НСК Олімпійський завершився нульовою нічиєю.

Інтер – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Після 5-ти турів "гірники" набрали 7 очок та посідають друге місце групи B. Інтер з 5-ма очками замикає турнірну таблицю, але команда Антоніо Конте має непогані шанси на вихід в 1/8 фіналу – для цього потрібно перемагати Шахтар та сподіватися на виграш однієї з команд в матчі Реала і Борусії Менхенгладбах. "Гірникам" для виходу в плей-офф необхідна перемога – нічия подарує друге місце лише у випадку невиграшу Реала в Мадриді.

Де дивитися матч Інтер – Шахтар онлайн

Гру в Україні вже традиційно покажуть на кількох платформах. Дивитися матч Інтер – Шахтар онлайн можна на oll.tv та MEGOGO (Volia Football 1 HD) за наявності відповідної підписки. Крім цього, пряма трансляція відбудеться на каналі "Футбол 2", початок за 10 хвилин до стартового свистка. Там же о 21:00 стартує передматчева студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка підсумує хід зустрічі відразу після її завершення о 23:55.

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