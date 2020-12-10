"У двох матчах проти Інтера нам не вдавалось атакувати, як нам хотілось. Сьогодні у першому таймі була така ж ситуація, але після перерви ми намагались атакувати і володіти м'ячем на чужій половині поля.

Інтер – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Ми грали у лінію з трьома захисниками, хотіли щоб Додо і Матвієнко відповідали за фланги на всю довжину. Хотіли, щоб Тайсон і Тете формували лінію з 5-6-х гравців. Це були доступні гравці, щоб ми виходили в атаку. У першому таймі ми не виконували це найкращим чином, у другому вдавалось краще.

Також ми хотіли щоб Коваленко, Марлос і Майкон закривали доступ до Лукаку і Мартінеса. Це їм вдалося. На щастя, це спрацювало. В Інтера було 2 моменти за всю гру. Один удар з гри, один – в поперечину. У другому таймі моментів у них не було.

Вони намагалися дістатися до наших воріт, але ми завжди контролювали гру. Степаненко разом з Хочолавою і Бондарем формували лінію з 3-х гравців, яка не дозволяла їм діяти найкращим чином", – сказав Каштру в ефірі ТК Футбол.

Шахтар не пропустив Інтер в плей-офф ЛЧ, а сам посів третю сходинку, яка гарантує участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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