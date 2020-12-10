"В двух матчах против Интера нам не удавалось атаковать, как нам хотелось. Сегодня в первом тайме была такая же ситуация, но после перерыва мы пытались атаковать и владеть мячом на чужой половине поля.

Интер – Шахтер – 0:0 – видеообзор матча

Мы играли в линию с тремя защитниками, хотели чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги на всю длину. Хотели, чтобы Тайсон и Тете формировали линию с 5-6-х игроков. Это были доступные игроки, чтобы мы выходили в атаку. В первом тайме мы не выполняли это наилучшим образом, во втором удавалось лучше.

Также мы хотели чтобы Коваленко, Марлос и Майкон закрывали доступ к Лукаку и Мартинеса. Это им удалось. К счастью, это сработало. У Интера было 2 момента за всю игру. Один удар с игры, один – в перекладину. Во втором тайме моментов у них не было.

Они пытались добраться до наших ворот, но мы всегда контролировали игру. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из 3-х игроков, которая не позволяла им действовать наилучшим образом", – сказал Каштру в эфире ТК Футбол.

Шахтер не пропустил Интер в плей-офф ЛЧ, а сам занял третье место, которое гарантирует участие в 1/16 финала Лиги Европы.

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