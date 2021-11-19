Чилієць отримав травму стегна в таборі національної команди і пропустить щонайменше 15 днів. Відповідно, 32-річний Алексіс Санчес не зіграє проти Шахтаря, Наполі, Венеції та Спеції, інформує Sky Sport Italia.

У сезоні 2021/22 нападник зіграв 10 поєдинків, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. До слова, це не перша втрата "нерадзуррі" на поєдинок проти віце-чемпіона України – раніше через проблеми зі стегном вибув Стефан де Врей.

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Матч Інтер – Шахтар відбудеться 24 листопада в Мілані. Початок о 19:45 за Києвом. Тільки перемога залишить команді Роберто Де Дзербі шанси на євровесну – будь-який інший результат означатиме завершення євросезону "гірників" після 6-го туру ЛЧ. Наразі "гірники" мають лише 1 очко – у Шерифа 6, в Інтера 7, а Реал набрав 9 балів.

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