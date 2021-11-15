Захисник Стефан Де Врей травмувався у матчі за збірну Нідерландів, інформує La Gazzetta dello Sport.

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У 29-річного центрбека проблеми з привідним м'язом, через які він пропустить близько 2 тижнів. Це означає, що Де Врей точно не зіграє у топ-матчі Серії А проти Наполі (21 листопада) і поєдинку Ліги чемпіонів проти Шахтаря (24-го). У міланців є і хороші новини – Джеко та Бастоні повинні пропустити останні ігри своїх збірних, тому будуть повністю готові до клубних змагань.

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Нагадаємо, в чемпіонаті Інтер йде третім, а в Лізі чемпіонів посідає другу сходинку із 7 очками.

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