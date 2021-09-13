Півзахисник Інтера Стефано Сенсі не зможе допомогти італійському клубу у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Сенсі травмувався у матчі проти Сампдорії, через що вибув на місяць, повідомляє La Gazzetta dello Sport. У гравця виявили розтягнення внутрішньої бічної зв'язки коліна.

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"Нерадзуррі" ризикували втратити і оборонця Алессандро Бастоні, проте побоювання виявились марними – італієць буде доступний для протистояння з мадридським Реалом.

До слова, Сенсі відіграв у 3 матчах у складі Інтера у поточному сезоні, проте не відзначився результативними діями. Матч Інтер – Реал запланований на 15 вересня, початок зустрічі о 22:00.

Реал переміг Сельту в дебютному матчі на оновленому Бернабеу – Бензема з хет-триком, Камавінга вперше забив за Мадрид