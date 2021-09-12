Реал не дуже переконливо почав чемпіонат, перегравши Алавес (4:1), втративши очки з Леванте (3:3) й мінімально здолавши Бетіс у попередньому турі. Мадридські фани вимагали більшого – і прогрес необхідно було демонструвати вже у поєдинку проти міцної Сельти. Це був перший матч "вершкових" на Бернабеу після початку реконструкції, тож невдача була неприпустимою.

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Втім, вже на 4-й хвилині господарі провалились: Гутьєррес обрізався під пресингом на правому фланзі, галісійці розкатали комбінацію з кількома рикошетами перед штрафним, а в завершенні епізоду Аспас прийняв м'яч і викотив пас на Міну – Санті ж метрів з 13-ти вистрілив у лівий нижній кут. 0:1! Реал вже через дві хвилини відповів навісом із замиканням Вінісіуса під поперечку, однак Дітуро парирував. На 8-й же хвилині "вершкові" вимагали пенальті за можливу гру рукою у виконанні Мендеса – втім, повтори показали, що все було в межах правил.

В середині першого тайму підопічні Карло Анчелотті домінували, створивши низку дуже хороших атак і моментів, але Сельта трималася. На 23-й хвилині мадридці могли прошити її оборону вриванням Азара на правий край штрафного з потужним ударом. На щастя для господарів, вже на 24-й "бланкос" зрівняли рахунок: Вальверде отримав діагональ від Каземіро й викотив пас на 11 метрів, а Бензема впевнено розстріляв ворота – 1:1!

Здавалося, що тепер гостям кінець, однак Сельта не здалася. Ба більше: на 31-й хвилині галісійці вдруге вийшли вперед, забивши дуже красивий гол – Серві замкнув простріл з правого флангу ударом п'яткою, влучивши у стійку й одразу ж зігравши на добиванні. 1:2! Реал відповів класним обіграшем між Модрічем, Каземіро і Бензема з голом Каріма у порожні ворота з кількох метрів, але взяття воріт скасували через офсайд. Зрештою, на перерву команди відправились за переваги підопічних Едуарду Коуде.

На жаль для вболівальників Сельти, у другому таймі переможний рахунок тримався недовго. Вже за кільканадцять секунд після відновлення гри – Бензема оформив дубль, замкнувши хороший навіс від Гутьєрреса на дальню стійку. М'яч влетів у ліву дев'ятку. 2:2!

Після цього Реал притиснув галісійців, однак хороших моментів біля воріт Дітуро не виникало. Сельта ж не збиралася відсиджуватись у обороні, ледь не забивши третій гол на 53-й хвилині – це Міна пробив після флангової передачі від Мальйо. Куртуа виручив команду, а "вершкові" покарали суперника за марнотратство вже на 55-й: Бензема вирізав передачу на ліву половину карного майданчика, організувавши Вінісіусу вихід віч-на-віч – Жуніор спокійно переграв Дітуро. 3:2! Щоправда, всього через дві хвилини гості могли відігратись внаслідок прориву Аспаса на правий край штрафного з потужним ударом, який парирував Куртуа. Соларі добивав у падінні через себе, але Тібо врятував.

В середині другого тайму Сельта трималася на рівних, але різниця в класі, втома і нерви андердога давалися взнаки. На 66-й хвилині вони призвели до грубої помилки Араухо перед власним карним майданчиком – Вінісіус вивалився на рандеву з Дітуро, однак не переграв воротаря. Втім, на 72-й мадридці таки добилися свого: Модріч виконав шикарний прохід з потужним ударом, Дітуро парирував перед собою, а новачок Камавінга тут же добив – 4:2! Це його дебютний гол за Реал.

Навіть після цього Сельта не здавалася, запоровши шикарний момент вже на 74-й хвилині. Забивати повинен був Ноліто, який отримав розрізний пас від Гальярдо й опинився прямо перед Куртуа, ефектно перекинувши його метрів з 10-ти, однак нападник банально не влучив у ворота. Далі команди розмінялись кількома цікавими атаками. Зрештою, все було завершено на 86-й хвилині: Бензема і Вінісіус вискочили у контрвипад, бразильця у карному майданчику збив Мурільо, а рефері призначив пенальті – Карім його спокійно реалізував. 5:2. Галісійці капітулювали.

Таким чином, Реал набрав 10 очок у турнірній таблиці, порівнявшись з Валенсією та Атлетіко й піднявшись на першу позицію завдяки кращій різниці голів. Сельта, маючи 1 заліковий бал у активі, залишилась на 18-й сходинці.

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